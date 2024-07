Torino, le nuove maglie dopo la tournée in Francia: ecco il motivo del ritardo

Ci sarà ancora da aspettare per conoscere le nuove maglie del Toro. I granata hanno disputato le prime due amichevoli in ritiro con un kit provvisorio e faranno lo stesso anche per le due sfide della tournée in Francia. Per la presentazione delle nuove divise vere e proprie ci sarà dunque da attendere: l’appuntamento è fissato per il rientro dagli impegni francesi, prima dell’esordio stagionale in Coppa Italia.