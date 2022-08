Torino-Lazio 0-0, Sarri: “Granata leggermente più forti dello scorso anno”

Le dichiarazioni dell'allenatore biancoceleste al termine della partita tra Torino e Lazio valida per il secondo turno di Serie A

Al termine della sfida tra Torino e Lazio, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa commentando la partita con le seguenti dichiarazioni.

"Sono soddisfatto per la prestazione in quanto a solidità, meno della precisione sotto porta. Sapevamo che avremmo trovato difficoltà nella prima costruzione ma che col passare dei minuti loro avrebbero potuto calare fisicamente. Ma abbiamo giocato bene contro una squadra che era già difficile da affrontare l'anno scorso e che quest'anno mi sembra leggermente più forte".

"Abbiamo cercato troppo la fisicità, perchè loro con i tre dietro erano più forti di noi sul piano fisico. Nella prima mezz'ora abbiamo fatto la partita che piace a loro. Con gli esterni avremmo dovuto cercare di entrare alle spalle dei loro giocatori per cercare di aprire le maglie per favorire Immobile negli spazi. Tutto sommato però mi aspettavo questo tipo di partita. Nel primo tempo era più importante la fisicità, e nel momento in cui loro mettevano più aggressività ho pensato che sarebbe stato meglio avere più qualità".