Torino, le info sul raduno: porte chiuse al Fila, assenti i nazionali

Torino, niente nazionali il giorno del raduno

In questa prima fase di preparazione alla nuova stagione, mancheranno i nazionali, i quali, complici i vari impegni che si sono prolungati per tutto il mese di giugno, hanno diritto ad ancora qualche giorno di riposo e si aggregheranno in seguito. Per tutti gli altri, al Filadelfia, sarà un periodo di lavoro intenso, durante il quale si svolgeranno i vari test medici e fisici, in attesa della partenza per il ritiro di Pinzolo fissata per il 17 luglio.