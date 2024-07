Torino, le ultime dal Fila: Pellegri di nuovo in gruppo, Vlasic lavora a parte

Torino: Gineitis e Pellegri lavorano con il resto del gruppo agli ordini di Vanoli

In questa prima fase di preparazione atletica lo staff tecnico di Vanoli ha preparato un programma molto intenso per far partire subito con il piede giusto i granata in vista della stagione che partirà ufficialmente tra un mese esatto con la sfida di Coppa Italia contro il Cosenza in data 11 agosto. I giocatori del Torino si stanno sottoponendo anche a delle doppie sedute giornaliere di allenamento e lo faranno ancora nel corso di questo raduno cittadino prima della partenza per Pinzolo. In queste sessioni di allenamento Vanoli ha potuto osservare nel gruppo anche Gvidas Gineitis che non si è più visto dal mese di marzo a causa di un problema al ginocchio che gli ha fatto concludere anzitempo la sua stagione. Adesso però il centrocampista lituano può lavorare al massimo per recuperare i mesi perduti e far partire subito con il piede giusto la sua nuova annata. Al pari di Gineitis anche Pietro Pellegri si sta attualmente allenando con il gruppo squadra dopo un primo giorno in cui invece aveva seguito un programma personalizzato che aveva svolto a parte. Anche per il centravanti classe 2001 ex Genoa e Milan sarà un'estate importante durante la quale cercherà di conquistare Vanoli e guadagnarsi la conferma al Toro.