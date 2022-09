Torino-Lecce 1-0, il tabellino: Ilkhan e Schuurs ammoniti

Il Torino batte il Lecce, ritrovando la vittoria di fronte ai tifosi di casa, che contro la Lazio si erano dovuti accontentare del pari. I granata superano i salentini per 1-0, con gol di Vlasic. La partita si accende, a livello di cartellini, a inizio ripresa. Il primo lo prende Ilkhan per un intervento in ritardo in scivolata, lo segue di poco Schuurs costretto a un fallo all'ennesimo duello con Ceesay. Tra le fila giallorosse invece giallo per Hjulmand, autore di un'entrata in ritardo su Vlasic.