Torino-Lecce 1-0: ai granata basta Vlasic per volare a 10 punti

Prima della partita il Torino ha comunicato che Juric non è in panchina per via di uno stop fisico: nello specifico, il tecnico ha contratto una polmonite ed era impossibilitato ad andare in panchina. La sua squadra in campo invece c'è, e le scelte sono state particolari. Confermato Milinkovic-Savic in porta, in difesa è stato scelto Schuurs al centro al posto di Buongiorno, al fianco di Rodriguez e Djidji. Esclusione anche per Linetty, tenuto fuori per l'esordiente Ilkhan, compagno di reparto di Lukic. Sulle fasce ha vinto il ballottaggio la coppia Lazaro-Vojvoda, mentre in attacco Pellegri ha scalzato Sanabria, con una trequarti alle spalle composta da Radonjic e Vlasic. La prima frazione si apre con una bella iniziativa del giovane Ilkhan, all'esordio: il turco viene liberato al tiro da Lukic, che con personalità impregnai guantoni di Falcone. Al nono minuto la prima grande occasione per il Toro: tacco di Lazaro volante per l'inserimento puntuale di Pellegri, che tira forte da posizione defilata, ma trovando l'opposizione dell'estremo difensore giallorosso. Al dodicesimo ancora Ilkhan, ancora con personalità e un tiro da fuori: questa volta la conclusione è fuori dallo specchio. Dopo un paio di minuti, un'indecisione di Milinkovic-Savic: una parata da calcio di punizione non trattenuta lascia qualche sospiro. Qualche istante dopo il portiere si riscatta parando a terra la conclusione di Banda. Passati circa dieci minuti, il Torino torna a farsi vedere dalle partiti di Falcone: bello spunto di Lazaro sulla destra, un cross morbido in area per l'inserimento giusto dell'altro quinto - Vojvoda - che però spreca colpendo molto male di testa. Al 28' grande intervento di Milinkovic-Savic: colpo di testa su angolo di Tuia, che indirizza bene verso la porta ma il gigante serbo è attento. Al 30' l'intervento che infiamma la Maratona e lo stadio: Banda lanciato in campo aperto, Schuurs lo insegue, lo punta e lo abbatte regolarmente con grande veemenza: tifosi in visibilio. A sette minuti dalla fine del primo tempo è ancora il Toro a farsi pericoloso: Radonjic decide di mettersi in proprio, accentrandosi e tirando, con la sfera che finisce poco sopra la traversa. Un minuto dopo ci pensa Vlasic: assist di Vojvoda a tagliare la difesa del Lecce come il burro per l'inserimento del croato che con il sinistro non fallisce e buca Falcone. Meritato vantaggio del Torino.