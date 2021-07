Torino, Marko Pjaca arriva a Santa Cristina e si unisce al resto della squadra

Marko Pjaca ha già raggiunto i suoi nuovi compagni di squadra a Santa Cristina in Val Gardena

Marko Pjaca è da poche ore ufficialmente un giocatore del Torino FC e ha già raggiunto i suoi nuovi compagni di squadra a Santa Cristina. Il croato è arrivato dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e in serata è arrivato in Val Gardena, dove i granata termineranno il ritiro tra pochi giorni per poi raggiungere Rennes il 30 luglio. Il giocatore classe 1995 vuole mettersi subito al lavoro per conquistare la fiducia del connazionale Ivan Juric e allo stesso tempo, il tecnico granata vuole inserirlo fin da subito all'interno del gruppo.