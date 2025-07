Il primo allenamento del Torino a Prato allo Stelvio: subito tattica

Gli aggiornamenti sul primo allenamento dei granata a Prato allo Stelvio

Enrico Penzo Redattore 15 luglio 2025 (modifica il 15 luglio 2025 | 12:46)

Il Torino ieri, lunedì 14 luglio, è arrivato a Prato allo Stelvio per iniziare ufficialmente il proprio ritiro. Tra poco i ragazzi di Marco Baroni scenderanno in campo per la prima seduta di allenamento ad alta quota. L'inizio è previsto per le ore 10:00, a seguire tutti gli aggiornamenti.

Gli aggiornamenti sul primo allenamento a Prato allo Stelvio — 12.22 - Finisce qui l'allenamento, la squadra si ritroverà alle 17 per il secondo allenamento di giornata.

12.20 - Termina la parte atletica, con le ripetute intorno al campo che hanno visto Pedersen e Dembele come elementi più in forma e in grado di tenere un ritmo diverso rispetto agli altri. I giocatori sono stati divisi in gruppi omogenei in base alla capacità aerobica mostrata fin qui, e i due esterni destri appaiono quelli ad oggi con più gamba.

12.00 Conclusa la parte tattica. I preparatori coinvolgono il gruppo in una sessione atletica.

11.45 Cambiano gli uomini. Ora a essere sollecitata è una formazione composta da Lazaro, Ismajli e Walukiewicz, Masina in difesa; Ilic e Tameze a centrocampo; Cacciamani, Sanabria e Gineitis sulla trequarti; Adams in avanti.

11.33 La partitella prevede una zona franca negli ultimi metri prima della porta in cui la squadra senza pettorine non può entrare. L'obiettivo è quindi far sì che i giocatori con la pettorina attacchino quella zona con filtranti e curino la precisione della conclusione senza difensori. La squadra senza pettorine, peraltro, è in inferiorità numerica.

11.38 Inizia la partitella a campo ridotto: con le pettorine ecco Pedersen, Maripan, Coco e Biraghi in difesa; Casadei e Anjorin a centrocampo; Gineitis, Vlasic e Cacciamani come esterni; Adams in avanti.

11.28 Finita l'esercitazione tattica, Baroni chiede a tutta la squadra di spostare una porta in modo da poter organizzare una partitella a campo ridotto.

11.03 Baroni prova sul campo principale un 4-2-3-1 con Pedersen, Ismajli, Coco, Masina; Anjorin, Ilic; Gineitis, Vlasic, Cacciamani; Gabellini. Il tecnico chiede sempre di giocare palla in avanti, verticalizzando con velocità.

10.54 Il gruppo rimane sempre diviso in due. Sul campo principale si svolgono delle esercitazioni tattiche undici contro zero. Il secondo gruppo è su un area laterale per degli esercizi tecnico-tattici.

10.50 Sulla tribuna un centinaio di tifosi assiste al primo allenamento

10.43 Duvan Zapata si allena su un'area a parte insieme al preparatore Busolin.

10.25 La squadra è divisa in due gruppi e, sul campo principale, vengono effettuate due partitelle. Una si svolge con quattro porticine, l'altra a una porta. Si esercita il possesso palla, con l'obiettivo di arrivare a un certo numero di passaggi prima di cercare il gol.

10:23 Baroni a metà campo riunisce la squadra in cerchio per presentare il programma dell'allenamento.

10:15 La squadra è in campo, pronta ad iniziare l'allenamento, presente anche Vagnati. I portieri, con i preparatori Castiglioni e Ronzani, sono al lavoro su una parte di terreno adiacente al campo principale. Al lavoro con il gruppo c'è anche Lapo Siviero, aggregato dalla Primavera, in luogo di Donnarumma, non in campo oggi.