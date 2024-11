Torino, Masina batte un colpo: il gol dopo un inizio di stagione poco convincente

Chissà che la buona prova nel match con il Monza non possa essere per lui un'iniezione di fiducia

Luca Bonello Redattore 27 novembre - 18:32

Torino-Monza ha dato pochi spunti positivi, ma uno di questi riguarda senza dubbio Adam Masina, il quale si è reso protagonista di una buona prestazione in fase difensiva, premiata nel corso del secondo tempo dallo stacco di testa vincente che ha portato al gol dell'1-0 per la formazione di Vanoli. Bene quindi nella doppia fase l'ex Bologna ed Udinese, che batte un colpo dopo un inizio di stagione non di certo indimenticabile.

Masina bene in fase offensiva: per lui un gol e due assist — Nonostante il suo compito cardine sia quello di evitare che le squadre avversarie vadano in gol, Masina si sta facendo notare particolarmente in fase offensiva. In 13 giornate di campionato, ha messo a segno già due assist (entrambi per Coco, uno a Venezia e uno nel match casalingo con la Lazio), e con il Monza è riuscito anche a gonfiare la rete per la prima volta in stagione. Insomma, non un bottino negativo per un ragazzo che di mestiere fa il braccetto sinistro della difesa a 3.

Torino-Monza, buona prova di Masina: arginato Dani Mota — Per un Torino che fa fatica anche solo a calciare in porta, il contributo in fase offensiva di Masina è ben accetto, ma dal marocchino ci si aspetta di più in fase difensiva rispetto a quanto fatto vedere in stagione sinora. Con il Monza, riguardo a questo aspetto, sono arrivati buoni segnali, dato che è riuscito ad arginare al meglio Dani Mota, ma il processo per arrivare a garantire maggiore solidità è ancora lungo. Di certo, la scorsa domenica è stato fatto un piccolo passo avanti: chissà che non possa essere per il ragazzo un'iniezione di fiducia.