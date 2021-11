Torino, match day: alle 20:45 la sfida con l’Udinese

Su TN disponibile la diretta live, oltre ad un ampio pre e post partita

Due settimane dopo la sconfitta con lo Spezia, quest’oggi alle ore 20:45 il Torino di Ivan Juric scenderà in campo allo stadio Olimpico "Grande Torino" per sfidare l'Udinese di Luca Gotti nel match valido per la tredicesima giornata di campionato. Come di consueto, potrete seguire l’incontro in diretta testuale sulle nostre colonne insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.