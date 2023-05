Torino-Monza, i precedenti: dominio granata, ma l’ultima sfida è del 2001

Tra piemontesi e brianzoli il bilancio è nettamente a favore dei padroni di casa. In ventotto precedenti (amichevoli comprese), sono ben 18 le vittorie del Torino.

Redazione Toro News

La partita che andrà in scena nella giornata di domenica 7 maggio sarà il ventinovesimo confronto tra Torino e Monza, il ventunesimo se contiamo solamente le gare ufficiali, ma il secondo in Serie A (e il primo giocato a Torino), poiché il Monza sta vivendo la sua prima stagione nella massima categoria. Il primo incontro tra i due team è avvenuto nella stagione 1959/1960. All’epoca entrambe le squadre militavano in Serie B, la gara si giocò allo stadio monzese Gino Alfonso Sada e terminò in pareggio per 1-1. Oggi l’impianto è utilizzato dalla formazione femminile della Fiammamonza (Serie B) e dalla prima squadra della Juvenila (prima categoria lombarda), mentre come noto il Monza gioca le partite di casa allo U-Power Stadium (ex Brianteo).

Il Bilancio: ultima sfida a Torino nel 2000/2001 — Granata nettamente in vantaggio negli scontri con il Monza, il distacco è abissale. Il Torino ha vinto per tredici volte contro i brianzoli e pareggiato soltanto sette volte. I biancorossi hanno esultato soltanto una volta contro i granata. Era il 6 giugno dell’anno 1990 e fu una doppietta di Bivi a regalare l’unico successo ai brianzoli. Fu una vittoria importante, perché il Monza riuscì a giocarsi le chance salvezza agli spareggi. Il match però è ricordato soprattutto per i disordini fuori dallo stadio. Occhio al fattore “Olimpico Grande Torino”, i granata non hanno mai perso contro il Monza in casa in undici precedenti. L’ultimo confronto casalingo risale alla stagione 2000-2001. Vittoria granata per 2-1, con Schwoch e Mora che ribaltarono il vantaggio monzese firmato Lantignotti. Quella è rimasta l’ultima gara ufficiale tra Torino e Monza giocata sotto la Mole.

L’ultima volta: Il Torino rovina l’esordio in Serie A al Monza — L’ultimo incontro tra le parti risale alla prima giornata di questa attuale stagione di Serie A 22/23. I granata si presentavano al match da favoriti e di fatto la banda di Juric tenne fede al pronostico vincendo per 1-2. D’altro canto quello era un Monza in fase embrionale, alla prima storica partita nella massima serie italiana e guidata da Giovanni Stroppa. La gara venne dominata in lungo e in largo dal Torino, che firmò una vittoria importante visto il clima non molto tranquillo che si respirava in quei giorni nell’ambiente. Vittoria firmata da Sanabria e dal primo gol in granata di Miranchuk.

Piero Coletta