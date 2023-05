Torino-Monza, il vetro del box di Palladino finisce in frantumi

In frantumi il vetro del box da cui Palladino stava seguendo la sfida tra Torino e Monza

Durante Torino-Monza va in frantumi il vetro del box da cui Raffaele Palladino, tecnico dei brianzoli, stava assistendo alla partita. Palladino, costretto a stare in tribuna a causa squalifica, ha infatti assistito da un box del "Grande Torino" al match. Spesso è stato inquadrato dalle telecamere ed è parso molto teso durante la partita. Prima del gol di Sanabria, non c'era nessuna crepa nel vetro del box.