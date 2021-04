Torino-Napoli, Nicola accarezza Gattuso: “Un piacere se mi paragonate a Ringhio”

Il confronto tra due allenatori che in carriera hanno sempre dimostrato di avere anche un grande attaccamento alla maglia

Davide Nicola contro Gennaro Gattuso : sarà questa la sfida nella sfida tra i due allenatori di Torino e Napoli. Due tecnici che hanno sempre saputo farsi apprezzare e che godono di stima diffusa nell'ambiente del calcio. Si tratta infatti di due ottime persone prima ancora che di due bravi allenatori: ciascuno dei due fa della grinta e dell'impatto caratteriale la propria cifra principale. Nella conferenza stampa di presentazione del match, Nicola ha parlato molto bene del collega del Napoli utilizzando queste parole: "Per me è un piacere se mi paragonate a Gattuso: ci accomunano la grinta e la voglia di non mollare mai".

NICOLA - Il tecnico piemontese si appresta a sfidare il Napoli dopo un filotto di 4 partite consecutive con risultati utili (Juventus, Udinese, Roma, Bologna). La squadra partenopea sarà certamente un ottimo banco di prova per valutare i miglioramenti fatti dal Torino sotto la guida di Nicola. L'allenatore granata nella sua carriera non ha mai fatto punti contro il Napoli dato che nei 5 precedenti contro la squadra azzurra sono arrivate altrettante sconfitte per lui. Sarà dunque l'occasione per trovare il primo risultato utile contro i partenopei, anche per evitare di interrompere la striscia positiva che sta portando avanti con il Toro, determinante ai fini della salvezza.

GATTUSO - L'allenatore del Napoli ha un obiettivo diverso - la qualificazione in Champions League - ma la stessa determinazione nel fare punti oggi. Gattuso ha sfidato il collega granata soltanto una volta in carriera. La gara risale allo scorso campionato quando alla 31^ giornata della Serie A 2019/2020 il suo Napoli fece visita al Genoa di Nicola e la partita terminò 1-2 in favore dei campani. Ma "Ringhio" non ha un grande storico alle spalle col Torino: da tecnico ha affrontato i granata per 6 volte in carriera rimediando solo una vittoria, poi tre pareggi e due sconfitte. La media è presto fatta: 6 punti in 6 gare significa che l'ex allenatore del Milan ha una media esatta di un punto a partita nelle sfide in cui ha affrontato i granata. Nel match di stasera i pronostici lo vedranno partire favorito ma Gattuso sa che non è mai facile giocare contro questo Toro, che ha perso solo tre partite nel girone di ritorno.