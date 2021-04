Torino, chi gioca contro il Napoli? Sirigu, Ansaldi e Sanabria verso il ritorno

Il Torino si prepara per sfidare il Napoli in campionato, dopo il pareggio infrasettimanale contro il Bologna, nella sfida che andrà in scena lunedì 26 aprile alle 18.30 allo stadio Olimpico "Grande Torino". I granata arriveranno alla sfida con un buon filotto di punti (8 nelle ultime 4 partite) e con la voglia di dare continuità alle buone prestazioni delle ultime gare.