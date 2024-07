Torino, per Adams primo allenamento: cercasi intesa con Zapata

I primi consigli di Vanoli. E anche Karamoh cerca di aiutarlo con la lingua

Vanoli gli ha impartito i primi consigli, in questa prima fase in inglese. L’attaccante scozzese, infatti, non ha alcuna dimestichezza con l’italiano. Durante la fase dedicata alla tattica Vanoli gli ha spiegato come vuole che attacchi la profondità. Anche Karamoh in alcuni momenti, quando gli era vicino, ha cercato di tradurgli a parole quelli che sono i concetti che Vanoli vuole vedere sul campo. Adams ha messo lo zampino in qualche gol durante le diverse esercitazioni, attaccando in un paio di circostanze molto bene il primo palo. Questi centri gli sono valsi i primi applausi del pubblico granata (a Pinzolo il numero di tifosi è molto esiguo, notevolmente inferiore rispetto all’estate scorsa). Ora bisognerà trovare la giusta intesa con Zapata e con gli altri partner d'attacco.