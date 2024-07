Torino, presentate le maglie da gara prestagionali: i dettagli

Questa linea richiama la campagna di Brand DNA Torino lanciata dal club granata in vista della stagione 2024/25. Per questo motivo, la linea vedrà su tutte le sue versioni tracce stilizzate del DNA e di elementi chimici che richiamano questo concetto.

Il modello si contraddistingue per un elegante colletto a V nei colori sociali del club, ripresi anche nei bordi manica. Il tessuto utilizzato per realizzare le maglie della Capsule Collection DNA Torino è un poliestere interlock, l’ideale per la produzione con tecnica in sublimatico. Nelle zone di massima sudorazione, dove il giocatore ha bisogno di una traspirazione maggiore, il tessuto è stato trattato con il sistema MICRO-MESH, una tecnologia che garantisce traspirabilità ed un efficace rilascio del calore corporeo, aumentando la sensazione di comfort.