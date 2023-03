Torino, prestazione super di Linetty: ma col ritorno di Ricci…

"Top player, questa sera ha fatto una partita magnifica". Quando il tuo allenatore commenta così la tua prestazione, puoi essere certo di aver fatto qualcosa di importante. Questo è stato il commento di Juric a fine partita in riferimento proprio a Linetty, con il quale si è complimentato anche sul campo con un gesto abbastanza plateale (mimando con le mani la sua grossa soddisfazione). In effetti anche i dati premiano il mediano: ha giocato ben 62 palloni, secondo solo a Ilic in questa statistica (66) dimostrando di essere al centro del gioco. Ma in particolare ha ascoltato molto le indicazioni di Juric, cercando anche alcuni inserimenti che lo hanno reso molto pericoloso: 2 sono state infatti le sue conclusioni, entrambe fuori dallo specchio, ma decisamente pericolose. In più, anche a livello di corsa ha speso molto, risultando ancora secondo dietro Ilic per kilometri percorsi con una differenza minima (11.785 contro 11.882).

Il ritorno di Ricci

Il tecnico Juric si gode questo Linetty in grande spolvero, con la consapevolezza altresì che potrebbe doverlo mettere in panchina molto presto. Infatti è imminente il ritorno del titolare in quel posto della mediana, Samuele Ricci. Il giocatore ex Empoli ha infatti recuperato dall'infortunio totalmente, ha scontato contro il Bologna la giornata di squalifica per somma di ammonizioni ed è pronto a riprendersi il centrocampo del Torino accanto ad Ilic. Il Toro può quindi disporre di una "riserva di lusso", come si suol dire in questi casi. Il polacco cercherà di essere protagonista ancora nel corso di questa stagione, avendo dimostrato di poter garantire un livello alto di prestazione.