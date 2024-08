Torino, quale vice Bellanova a destra? Il mercato dipende da Dembele e Karamoh

Una sicurezza del Torino nella passata stagione è sicuramente stata la corsia di destra. Ora, in quella che sta per iniziare, la fascia destra rimane un punto fermo anche con Vanoli. Sicuramente il tecnico granata ha ampia scelta in quella zona di campo: Bellanova, Lazaro, Dembele e addirittura Karamoh. L'indiziato numero uno per lasciare Torino è l'ex Venezia, reduce da una stagione proprio agli ordini di Vanoli.

Un reparto affollato, qualcuno deve fare spazio

La corsia di destra ha sicuramente un titolare: Raoul Bellanova. L'esterno italiano ha fatto molto bene nella passata stagione, tanto da guadagnarsi una maglia azzurra a Euro2024. Il calciatore, con tutta probabilità, rimarrà in granata anche per la prossima stagione. Discorso più difficile per il vice di Bellanova. Se da un lato Lazaro ha convinto in questo precampionato, l'austriaco sembrerebbe esser destinato a diventare il sostituto a sinistra. Con Vojvoda ormai spostato nel terzetto di difesa. Questo apre spazio a due giocatori: Karmoh e Dembele. Il primo ha svolto una buona preparazione, il secondo invece è stimato da Vanoli avendolo allenato a Venezia. Karamoh però è stato preferito a Dembele nei minuti finali nell'ultima partita contro il Metz come esterno di tutta fascia. Per Dembele ora si valuta se sia meglio tenerlo o darlo in prestito. Dalle cessioni dipenderà anche il mercato in entrata, soprattutto se anche Karamoh venisse riportato nel reparto avanzato o ceduto: gli acquisti del Toro passeranno anche dal futuro in divenire dei due francesi.