Torino, riecco Pellegri. Tutto l’allenamento in gruppo, vede la convocazione

All'allenamento a porte del Torino di questo giovedì mattina si è rivisto anche Pietro Pellegri. L'attaccante granata è tornato in settimana a lavorare con il gruppo e ha messo nel mirino la prossima gara con il Lecce. Pellegri non gioca una partita ufficiale dal 6 novembre, data della gara contro il Bologna al Dall'Ara in cui rimediò una distorsione alla caviglia, rivelatasi più dura del previsto da trattare, seguita poi da una lesione al bicipite femorale destro. Da allora sono passati quattro mesi.

Torino, Pellegri rientra in gruppo: l'allenamento del centravanti

Pietro Pellegri ha svolto l'intero allenamento odierno insieme al gruppo, nonostante una vistoso tape giallo su tutta la coscia destra. Pellegri ha lavorato prima sulla parte atletica, seguendo con i compagni alcuni esercizi a circuito su posizionamento del corpo e controllo orientato. Poi si è staccato dal resto del gruppo per seguire un lavoro specifico sulle conclusioni dal limite e sul colpo di testa, aiutato da Aina e Bayeye, che gli fornivano i cross su cui intervenire da destra. Infine si è riunito ai compagni per la partitella finale, in cui è stato provato al centro dell'attacco di riserva. Insomma, la condizione migliora e finalmente Juric, salvo sorprese, dovrebbe convocarlo per la sfida di Lecce, con la speranza di concedergli qualche minuto nel secondo tempo. Con tutte le cautele del caso, Pellegri potrebbe essere un'arma in più per il finale di stagione.