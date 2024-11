Torino, Tameze scende nelle gerarchie: molto è cambiato dalla scorsa stagione

Adrien Tameze ha giocato molto poco in questa prima parte di stagione, soltanto 323 minuti, e anche nelle 9 partite in cui è andato a voto non ha fatto vedere il meglio delle sue capacità. Arrivato sotto la Mole nell'estate del 2023, la scorsa stagione il centrocampista francese ha abituato i tifosi a prestazioni di tutt'altro livello, risultando, sia come difensore che in posizione più avanzata, un elemento fondamentale nel gioco di Juric. È proprio l'allenatore serbo, infatti, che lo ha avuto a Verona e l'ha fortemente voluto anche al Toro, e nel suo gioco, infatti, il numero 61 è stato quasi un jolly: centrocampista titolare e, con l'emergenza dell'infortunio di Schuurs, ottimo ripiego in difesa.

Tameze, male con Vanoli, ma serve l'aiuto di tutti

Con la separazione di Juric dal Torino e il conseguente arrivo di Vanoli sulla panchina dei granata, Tameze non è mai stato impiegato con continuità, sintomo anche del fatto che, quando è sceso in campo, non ha fatto bene, in particolare a livello difensivo e offensivo, mentre è andato meglio in fase di impostazione, come dimostrano le sue statistiche. Adesso però la squadra granata sta affrontando un periodo difficile, e ha urgente bisogno di tornare a vincere. Non aiuta di certo la rosa ridotta, con i frequenti infortuni che hanno ostacolato Vanoli e i suoi ragazzi. Per questo motivo è fondamentale l'aiuto di tutti, anche di Tameze, che deve tornare ad essere un elemento affidabile su cui l'ex allenatore del Venezia può contare, se non dall'inizio, anche soltanto a gara in corso.