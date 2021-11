Torino-Udinese: i precedenti sorridono ai granata, ma quel 2-3 dello scorso anno…

Dall'anno del ritorno in Serie A, al "Grande Torino" sono 5 vittorie in 9 partite per i granata contro i friulani

Luca Bonello

Quella di lunedì sera sarà l'81^ sfida tra Torino e Udinese della storia, la 40^ in casa Toro. I precedenti sorridono ai granata, che nei 39 confronti casalinghi con i bianconeri sono usciti vittoriosi per 20 volte, sono stati sconfitti per 10 e hanno pareggiato per 9. All'Olimpico "Grande Torino" andrà quindi in scena una classica del calcio italiano e della Serie A: piemontesi e friulani si affronteranno infatti per la 73^ volta in una sfida valevole per il massimo campionato, per la 37^ in terra piemontese.

ULTIMO INCONTRO - L'ultimo precedente in casa granata risale a quasi un anno fa, al 12 dicembre 2020, quando il Torino di Marco Giampaolo venne sconfitto per 2-3 dall'Udinese allenata da Gotti. Era un Torino in grande crisi di risultati, che si avviava verso la fine del ciclo dell'allenatore ex-Milan. La partita cominciò in salita, con i gol di Pussetto e De Paul che indirizzarono la partita in favore dei bianconeri nei primi 54', poi l'ingresso di Bonazzoli, che propiziò il gol di Belotti (il n°100 in maglia Toro) e segnò il gol del 2-2, il tutto in 3 minuti. A quel punto la partita sembrava volgere a favore dei granata, ma due minuti dopo il gol dell'attuale attaccante della Salernitana, Nestorovski segnò la rete del decisivo 2-3, che condannò il Toro ad un'ulteriore sconfitta.

ULTIMA VITTORIA - L'ultimo successo casalingo contro l'Udinese risale invece al 23 giugno 2020, quando il Torino di Moreno Longo ottenne la prima vittoria post-lockdown grazie alla rete di Belotti al 16'. Fu il terzo successo consecutivo in casa contro l'Udinese per il Toro, dopo il 2-0 del 2018 e l'1-0 del 2019, e la quinta vittoria casalinga contro i friulani dal ritorno in Serie A della stagione 2012/2013. In totale, quello di lunedì sarà invece il decimo Torino-Udinese dall'anno della promozione, e le statistiche dicono 5 successi granata, 2 pareggi e 2 sconfitte.