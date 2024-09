Torino, Vanja si conferma al top: una pezza su una difesa troppo fragile

Il portiere serbo sta vivendo un ottimo avvio di stagione: in questo momento sta salvando una squadra con una difesa poco granitica

Federico De Milano Redattore 17 settembre - 12:01

Contro il Lecce uno dei protagonisti assoluti tra le fila del Torino è stato Vanja Milinkovic Savic che ha vinto il suo secondo premio di MVP consecutivo grazie ad una prova molto positiva che ha permesso ai granata di evitare la sconfitta. Per il portiere serbo questa prestazione è stata una nuova conferma del suo ottimo momento di forma visto che in queste prime quattro partite (più una di Coppa Italia) è stato sempre uno dei migliori. Se il portiere è così decisivo significa però che c'è qualcosa che non sta funzionando nella retroguardia del Toro.

Vanja continua a sfornare prestazioni di livello: contro il Lecce vince nuovamente il premio di MVP — Nella sfida di domenica contro il Lecce, la Lega Serie A ha deciso di premiare Milinkovic Savic con il titolo di MVP del match. Per lui si è trattato del secondo riconoscimento consecutivo di questo tipo. Anche nella gara giocata in trasferta a Venezia prima della sosta, il portiere del Toro aveva salvato il risultato in alcune circostanze e questo lo ha fatto rivedere anche in occasione dell'ultimo turno. Nella sfida interna contro il Lecce sono stati almeno due gli interventi decisivi di Vanja che ha negato ai salentini una rete del vantaggio che avrebbe potuto sancire l'arrivo della prima sconfitta per Vanoli sulla panchina granata. Dopo le tante critiche ricevute negli anni scorsi, ora l'estremo difensore serbo si gode questo momento positivo, certificato anche dai due premi di MVP, che gli sta facendo ricevere molti applausi. La speranza di tutto il popolo granata è che il numero 32 possa continuare su questi livelli di rendimento in vista delle prossime settimane quando arriveranno delle sfide da non sbagliare.

La difesa non lascia dormire sonni tranquilli a Vanoli: Vanja sta mettendo una pezza sulle occasioni create dagli avversari — Per un portiere che fa grandi cose e riceve applausi da tutte le parti, c'è però anche da tenere conto del fatto che sia una conseguenza di un reparto difensivo non impeccabile. Se Vanja sta continuando ad inanellare prove di alta qualità, significa che Vanoli dovrà lavorare ancora parecchio sulla fase difensiva perché è per demerito di essa se gli avversari del Toro nelle ultime partite hanno avuto molte occasioni da gol dando modo al portiere serbo di esaltarsi. Di questo avviso è anche lo stesso Milinkovic Savic: "Essere stato premiato come migliore in campo significa che c'è qualcosa che non va nella squadra. Mi dispiace per questa partita, la prossima andrà meglio", ha affermato il portiere classe 1997 al termine del pari interno con il Lecce. Nel corso delle prossime settimane, Vanoli cercherà di lavorare al meglio sulla difesa inserendo anche gli ultimi arrivati dal mercato come Maripan e Walukiewicz che tenteranno certamente di dare una mano.