Torino, Vanoli insoddisfatto del centrocampo. Chance per Gineitis o Tameze?

L'analisi delle parole di Paolo Vanoli sull'andamento del centrocampo granata nelle ultime partite di campionato

Eugenio Gammarino 31 ottobre - 10:00

La fase difensiva passa da tutta la squadra, e in special modo dal centrocampo. Ha tenuto a precisarlo Paolo Vanoli in vista della sfida contro la Roma, che richiederà di certo grande attenzione da parte del suo Torino. I giallorossi di Juric saranno in crisi, ma hanno giocatori in grado di risolvere la partita e sarà fondamentale non agevolare il loro compito. A tal proposito sarà fondamentale non concedere varchi a centrocampo, a differenza di quanto si era visto contro il Como. “Nell’ultima partita i centrocampisti in fase difensiva hanno lavorato male e anche gli attaccanti potevano lavorare meglio. Dobbiamo ancora trovare dei meccanismi”, ha affermato il tecnico granata. Il Como, effettivamente, ha costruito più occasioni da gol dei granata anche perché il Toro ha patito troppo il possesso palla dei lariani, non riuscendo a trovare le contromisure giuste. Vanoli ha sottolineato come i miglioramenti della fase di non possesso, vero cruccio del Toro in questo avvio di campionato, passino anche dall’apporto della mediana. Non sarebbe quindi sorprendente vedere all’Olimpico di Roma un centrocampo con un assetto diverso.

I ballottaggi di Vanoli verso la partita contro la Roma Il Toro è chiamato a giocare due partite in pochi giorni: oggi ci sarà la Roma di Juric in trasferta all'Olimpico e domenica pomeriggio la Fiorentina di Palladino in casa. Anche per questo Vanoli pensa a dei possibili cambi soprattutto a centrocampo e per il tecnico granata contro la Roma ci saranno dei ballotttaggi. Contro il Como sono partiti titolari Vlasic, Ricci e Linetty con il solo Ricci che ha giocato tutti i 90' minuti. Si tratta di un centrocampo che sicuramente paga dazio sul piano dell’interdizione, essendo Ricci e Vlasic due giocatori che non hanno la fase difensiva come principale punto di forza.

Il croato, peraltro, non è ancora al meglio e per Vanoli deve trovare il giusto ritmo partita: “Nikola sta benissimo. Chi ha fatto sport non si stupisce del suo andamento perché sa che dopo quattro mesi fuori serve recuperare il ritmo partita. Come tutti i recuperi, la prima la fai con grande entusiasmo, la seconda inizi ad andare giù, poi riemergi piano piano e riesci a dimostrare le qualità. Per me, sta sempre bene”. Anche il neocapitano Karol Linetty sembra essere a corto di energie dopo aver sempre giocato ultimamente ed ecco che quindi potrebbero trovare spazio Gineitis e Tameze, due valide alternative nel centrocampo granata. Gineitis ha già esordito nell'undici titolare nella disfatta di San Siro contro l'Inter e potrebbe trovare spazio dal 1' minuto anche domani contro la Roma. Tameze, invece, non scende in campo ta titolare dal match contro la Lazio. Da tenere presente che l'unico infortunato del reparto è Ivan Ilic, con il serbo che punta a rientrare domenenica contro la Fiorentina.