Torino verso il Lecce: Adams e Linetty vedono il recupero. Vlasic ancora out

Torino-Lecce: le ultime dall'infermeria

Con Vanoli in panchina, Linetty è stato titolare fisso ed ha offerto garanzie tecniche e tattiche con prove di quantità e qualità. Dopo aver lavorato in palestra sabato (giorno della partita in famiglia all'Olimpico-Grande Torino con la Primavera di Tufano), il centrocampista ha recuperato pienamente e ci sarà contro la squadra di Gotti. L'attaccante scozzese ha sofferto, invece, di alcune noie muscolari, ma anche la sua presenza contro i giallorossi non dovrebbe esser in dubbio.