Torino, Vlasic: Empoli deve essere un punto di partenza

Nella conferenza stampa sostenuta dal tecnico granata alla vigilia del match contro l'Empoli, gran parte delle preoccupazioni dei giornalisti si sono rivolte verso le prestazioni di Vlasic. Il croato, infatti, fino a quel momento sembrava che non riuscisse a mostrare le sue qualità in nessuna delle posizioni in cui Vanoli l'aveva schierato, tra mezzala, esterno e seconda punta. Come affermato dal tecnico in conferenza , infatti, i limiti dell'ex West Ham erano in gran parte legati a un aspetto mentale: "Vlasic ha un blocco mentale, a volte ci sono periodi neri anche per gli attaccanti. A volte quando cerchi una cosa a tutti i costi non ti viene bene. Lui deve solo pensare a giocare per la squadra". Al di là di questo, però, le qualità calcistiche del croato sono ben note a tutte, e infatti la fiducia dell'allenatore non è mai mancata.

Vlasic, Empoli deve essere un punto di partenza

La partita di venerdì sera ha mostrato che, se è in giornata, Vlasic può veramente essere fondamentale per il gioco del Torino. Il suo ingresso in campo, con il conseguente passaggio a tre punte, ha permesso ai granata di creare nuovi spazi e nuove opportunità offensive. Partendo a destra, ma spostandosi anche spesso verso sinistra per essere al centro del gioco, il croato ha confuso la difesa degli azzurri, che erano nel frattempo impegnati a marcare le incursioni veloci di Karamoh prima e Njie poi. Come affermato da Vanoli in conferenza, "A Empoli ci siamo sciolti soprattutto dopo l'ingresso di Vlasic che ha messo a disposizione della squadra la sua qualità". L'ingresso di Vlasic è stato dunque il cambio che ha spostato l'inerzia della gara in favore dei granata. Al croato va per altro il merito di aver fornito l'assist che ha poi portato allo splendido gol di Adams. Con questo, Vlasic arriva a quota 3 assist in 10 partite giocate, superando già la sua prestazione della scorsa stagione, in cui ne aveva forniti soltanto 2 e per altro in 33 presenze. Il croato nel secondo tempo del match contro l'Empoli è stato fondamentale in fase di costruzione, come si vede non soltanto dall'assist, ma anche dagli 11 passaggi in avanti, di cui 5 chiave, e una precisione dell'83%. La prestazione di Vlasic in Empoli-Torino è stata ottima, ma è anche una delle prime che possano essere definite tali in questa stagione. Questa partita, dunque, deve essere un punto di partenza per il croato, che da adesso in poi deve lavorare per riuscire ad essere decisivo fino al termine della stagione, vista anche l'importanza che ha dimostrato di poter avere nelle tattiche offensive dei granata.