Toro, affluenza media allo stadio del 35,2%: è il dato più basso dell’era Cairo

Complici anche le decisioni del Governo, il Toro ha registrato allo stadio una media spettatori più bassa anche degli anni in Serie B

Luca Bonello

Il problema della poca affluenza allo stadio ha accompagnato il Torino per tutta la stagione corrente. Nonostante anche un buon filotto di risultati positivi nella prima parte di campionato, all'Olimpico Grande Torino i granata di Juric sono scesi in campo davanti ad un numero particolarmente esiguo di spettatori. Per colpa delle scelte di governo in periodo di Covid ma non solo, lo stadio Olimpico Grande Torino ha contato nella Serie A 21/22 una affluenza media del 35,2%, corrispondente all'incirca a 9847 spettatori di media a gara su 27994 posti disponibili.

ERA CAIRO - Escluso lo scorso anno, quando si è praticamente sempre giocato a porte chiuse, è certamente il dato più basso dei 10 campionati disputati consecutivamente dal Torino in Serie A negli ultimi 10 anni. Nella stagione 2012/2013, la prima dopo la promozione in A conquistata con Ventura in panchina, l'affluenza allo stadio è stata del 55,8%, con una media di 15888 spettatori per gara. L'anno successivo (2013/2014), complici anche le buone prestazioni della squadra, che lottava per la qualificazione in Europa League, l'affluenza è salita al 60,8%, mentre nel 2014/2015 è scesa al 57,5%. Nei successivi due anni, quando il Toro ha vissuto stagioni simili a questa appena conclusa a livello di risultati, c'è stato un aumento significativo delle percentuali di affluenza allo stadio: 69,3% nel 15/16 e 69% nel 16/17, che sono valse il quarto e quinto posto nella classifica di Serie A per media spettatori in relazione ai posti a disposizione. Nel 2017/2018 poi però, c'è stato un calo, con la media spettatori che si è attestata intorno al 66,2%. Percentuali in risalita nel 18/19. Con un Toro in lotta per l'Europa la media spettatori è stata infatti pari al 76,2%, mentre l'anno successivo, fino all'interruzione per la pandemia, allo stadio Olimpico Grande Torino è stata registrata una percentuale di affluenza del 76,4%, con un numero medio di spettatori pari a 21380.

TRA B E A - Prima dello stop per Covid, con il Toro in Serie A stabilmente, le percentuali di affluenza sono gradualmente aumentate, ma in precedenza, dopo l'acquisto della società da parte di Cairo, esse sono state altalenanti e hanno rispecchiato molto le prestazioni sul campo della squadra. Per ciò che riguarda gli anni in Serie A, nel 2006/2007 il Torino ha contato una media di 20754 spettatori per gara, pari al 73,5% di affluenza, mentre nel 2007/2008, l'affluenza media è stata del 71,5%. Nel 2008/2009 infine, l'anno della retrocessione, è stata del 63%. Nelle stagioni in Serie B, i granata hanno tenuto percentuali alte di affluenza solo nel primo anno di Cairo, quando, complice l'entusiasmo della nuova proprietà, si è registrata addirittura una media dell'89,3% di spettatori per gara. In seguito alla retrocessione del 2009 però, le percentuali sono crollate: nel 2009/2010 ci si è fermati al 48,5%, mentre nel 2010/2011 al 39,1%. Segnali di ripresa si sono visti solo nell'anno della promozione (2011/2012) quando si è risaliti fino al 50,2%.

CLASSIFICA AFFLUENZA MEDIA STADIO

2005/2006 Serie B 89,3%

2019/2020 Serie A 76,4%

2018/2019 Serie A 76,2%

2006/2007 Serie A 73,5%

2007/2008 Serie A 71,5%

2015/2016 Serie A 69,3%

2016/2017 Serie A 69%

2017/2018 Serie A 66,2%

2008/2009 Serie A 63%

2013/2014 Serie A 60,8%

2014/2015 Serie A 57,5%

2012/2013 Serie A 55,8%

2011/2012 Serie B 50,2%

2009/2010 Serie B 48,5%

2010/2011 Serie B 39,1%

2021/2022 Serie A 35,2%