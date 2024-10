Toro, Zapata è arrivato alla Fornaca per gli esami. Gli aggiornamenti LIVE

Sono ore di grande apprensione in casa granata riguardo alle condizioni di Duván Zapata, costretto ad abbandonare il terreno di gioco all’84' della partita contro l’Inter. L'attaccante colombiano è uscito dal campo in barella, visibilmente dolorante e con le mani sul volto, a causa di un infortunio rimediato al ginocchio sinistro. Come confermato dallo stesso Zapata attraverso un post su Instagram, nella giornata di oggi si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l'entità del problema fisico e conoscere i tempi di recupero.