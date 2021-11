Toro, c’è sempre bisogno di Linetty: il trequartista atipico verso la conferma

Il polacco ha ampi margini di miglioramento, ma con la "cura Juric" può davvero limare gli errori tecnici e di concretezza

12 presenze in 12 uscite e in 10 di queste è partito titolare. Sono questi i numeri di Karol Linetty in questa prima parte di stagione, che riflettono l'importanza del giocatore per Juric e la sua funzionalità da trequartista del 3-4-2-1. Il polacco, che con il nuovo modulo sembrava potesse finire ai margini del progetto (il suo ruolo naturale è l'interno destro di un centrocampo a 3), ha sfruttato la carenza di alternative in quella posizione dovuta anche agli infortuni, facendo di necessità virtù, ovvero adattandosi al ruolo e conquistando posizioni nelle gerarchie granata.

RENDIMENTO - E' un Linetty diverso rispetto all'anno scorso, che sbaglia ancora molto tecnicamente, ma che è anche sempre pronto a ricevere palla sulla trequarti per servire la punta. A questo, il polacco unisce la sua classica dedizione in fase difensiva, rendendolo un trequartista atipico, che non ha nelle sue corde il dribbling ma la lotta sulle seconde palle e l'inserimento. I margini di miglioramento sono molto ampi, ma con la "cura Juric" e con la continuità, può davvero vivere una stagione da protagonista, in attesa del primo gol che ancora manca dopo l'assist per Praet contro la Sampdoria. Il senso della posizione e i movimenti non gli mancano e infatti è spesso in grado di ricevere palla in buona posizione e, con un controllo orientato, mettersi nelle condizioni di fare male. Poi però pecca spesso di concretezza e tecnicamente ed è su questo che deve lavorare molto per poter innalzare il livello delle sue prestazioni.