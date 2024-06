Toro, che fine ha fatto Lukic? Stagione mediocre al Fulham, il Como lo valuta

Lukic, al Fulham stagioni non esaltanti: il Como lo valuta come rinforzo

L'avventura al Fulham non si è rivelata particolarmente positiva sinora per Lukic, che nella seconda parte della stagione 22/23, oltre ad una presenza in FA Cup, ne ha raccolte 12 in Premier League, ma solo in 4 di queste è stato titolare. In 7 delle 8 occasioni in cui è subentrato, poi, l'ha fatto solo nell'ultimo quarto d'ora di gara. Numeri leggermente migliori, ma certamente non straordinari, nell'annata 23/24, conclusa con 2 presenze in FA Cup, 2 in EFL Cup e 24 presenze in Premier di cui solo 13 però da titolare. Meglio la seconda parte di stagione rispetto alla prima, dato che, da febbraio a maggio ha collezionato 12 presenze consecutive con la maglia dei londinesi (in precedenza aveva giocato per massimo tre partite consecutive). Una sola rete in un anno e mezzo: il gol del momentaneo 2-0 (3-0 il risultato finale) nella gara casalinga contro il Tottenham del 16 marzo 2024. Come anticipato in apertura, a Londra non è certamente considerato tra gli incedibili della squadra, tanto che non è esclusa una sua cessione. A tal proposito, il Como, che si sta attrezzando per affrontare al meglio la Serie A, lo sta valutando come rinforzo per la prossima stagione.