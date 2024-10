Turno infrasettimanale nella Capitale per il Torino di Vanoli, che, giovedì 31 ottobre, alle ore 20:45, sarà di scena allo stadio Olimpico di Roma per sfidare i giallorossi di Juric in una gara valevole per la decima giornata di campionato. Ma chi scenderà in campo dal 1' tra le fila dei granata?