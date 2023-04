Toro, con la Roma riecco Karamoh. Juric: “Ha recuperato dall’infortunio”

Toro, Karamoh un’alternativa in più sulla trequarti

Per affrontare la Roma, dunque - e per cercare di rimanere aggrappati alla zona Europa e di riscattarsi dal pareggio col Sassuolo - Ivan Juric potrà contare sia sul rientro di Karamoh, che sul rientro di Miranchuk: entrambi, in molteplici occasioni, si sono rivelati fondamentali per la squadra. In particolare, Karamoh è stato costretto a fermarsi nel punto migliore della sua stagione con la maglia del Toro: dopo la contusione al polpaccio subita in il Bologna, a causa di un edema inaspettato, l’ex Parma si è trovato ad allungare i tempi di recupero saltando Lecce, Napoli e Sassuolo. Domani sera, però, potrebbe tornare nuovamente protagonista, o comunque fare il suo ingresso a partita in corso. Senza dubbio, Ivan Juric e il Toro hanno recuperato una risorsa importante.