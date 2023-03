Toro, contro il Napoli attenzione ai cartellini: Sanabria e Schuurs in diffida

Torino-Napoli: occhio a due top come il centravanti paraguayano e al difensore olandese che sono diffidati

Giacomo Stanchi

Domenica alle 15 all'Olimpico-Grande Torino arriva il Napoli di Spalletti: 22 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte in questa Serie A. Gli azzurri sono una squadra in formissima e hanno appena sconfitto sia all'andata che al ritorno degli ottavi di Champions League l'Eintracht Francoforte. Purtroppo per Juric bisognerà fare attenzione ai due dei calciatori più importanti in questo inizio 2023 per il Torino: Perr Schuurs e Antonio Sanabria, infatti, sono entrambi diffidati e il rischio è di perderli in questo momento così delicato della stagione.

Torino, attenzione a Schuurs: fermare Osimhen è l'obiettivo — Fermare Osimhen sarà l'obiettivo di Perr Schuurs contro il Napoli. Non è sicuramente un compito facile perché il centravanti azzurro è il capocannoniere di questo campionato e poi l'olandese rischia di dover giocare col freno a mano tirato per evitare di incappare in una squalifica. All'andata gli fu preferito Buongiorno, ma questa volta non ci sono dubbi che sarà lui a guidare il reparto. Juric non è solito togliere i titolari in questi casi, ma piuttosto ha sempre preferito pensare partita per partita. Non bisogna comunque dimenticare che l'ex Ajax fu sostituito al 67' nella sfida pre derby con la Cremonese per evitare di averlo indisponibile nella gara con la Juventus della settimana successiva.

Torino, Sanabria è il terzo per reti segnate in A nel 2023: occhio alla diffida — Pellegri ad inizio campionato si pensava potesse esser destinato ad essere la punta titolare del Torino. Il gol ad Udine di fine ottobre contro i bianconeri sembrava averlo lanciato verso la stagione della consacrazione, poi sono arrivate le solite noie muscolari, e, volente o nolente, Juric ha dovuto schierare Sanabria. Lui ha ripagato la fiducia con prestazioni grintose condite da gol di qualità (come quello in cui ha anticipato nel derby Bremer) e nel 2023 solo Lautaro Martinez dell’Inter (7) e Osimhen del Napoli (10) hanno fatto più gol di lui che ne ha fatti ben 5. Il numero 11 sta tornando e ha ricominciato ad allenarsi con la squadra. Sicuramente, però, Pellegri ha voglia di tornare e di dimostrare il suo valore. In ogni caso in questo momento il Toro continua ad avere urgente bisogno di Sanabria e dei suoi gol, ma lui deve stare attento a non farsi ammonire