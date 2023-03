Toro, Djidji non è al meglio a causa della pubalgia: Gravillon è avvisato

"Djidji sta soffrendo di pubalgia": queste sono state le parole di Ivan Juric nel post partita della gara con il Napoli . Koffi Djidji fino a questo momento in stagione è stato tra gli imprescindibili del tecnico granata: il difensore ha infatti collezionato 24 presenze in campionato (saltando solamente tre gare). Dalla passata - con l'arrivo proprio di Juric sulla panchina del Torino - il numero 26 si è ritrovato e si è conquistato il posto da titolare come braccetto di destra nella difesa a tre: "Giocatori come Djidji o Kim sono importanti perché ti permettono di giocare un calcio offensivo. Gravillon lo stiamo conoscendo, potenzialmente può fare lo stesso tipo di gioco, anche se deve migliorare in certe cose e Djidji al momento ha qualcosina in più" ha dichiarato sempre Juric. Questa pubalgia è fastidiosa ma gestibile: con la sosta il difensore proverà a ritrovare la migliore condizione fisica, ma sarà importante da questo punto di vista anche Andreaw Gravillon .

Gravillon dovrà farsi trovare pronto

Oltre alla pubalgia, c'è da ricordare che Djidji ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e non ha ancora trovato l'accordo per prolungare il contratto: l'attuale numero 26 del Torino dunque potrebbe anche lasciare il club granata a parametro zero questa estate. Ecco dunque che - con Djijdi non al meglio - Gravillon in queste ultime undici partite dovrà farsi trovare pronto nel caso in cui dovesse essere chiamato in causa da Juric, come successo proprio nell'ultima gara di campionato contro il Napoli. Non è stato un match facile per l'ex Reims con un cliente ostico come Kvaratskhelia, ma - l'esordio con il Lecce dal primo minuto - ha lasciato segnali positivi: contro i partenopei sono stati 17 i passaggi positivi del difensore (e 4 quelli negativi). Gravillon ora è impegnato con la Guadalupa in due sfide di CONCACAF Nations League: prima contro l'Antigua e Barbuda (venerdì 24 marzo) e poi contro Cuba (domenica 26 marzo): saranno fondamentali per il difensore granata per trovare un minutaggio importante.