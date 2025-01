Toro, i 5 peggiori acquisti del mercato di gennaio: da Iturbe a Barreto

In questi quasi 20 anni di gestione il Torino di Urbano Cairo ha tesserato numerosissimi giocatori nella finestra invernale, molti dei quali rivelatisi purtroppo dei flop. Flop che, comunque, nella maggior parte dei casi non sono costati quasi nulla a livello economico, visto che si è trattato quasi sempre di prestiti. Dopo aver passato in rassegna i top 5 acquisti granata dell'era Cairo nella finestra invernale di calciomercato, vediamo quali sono stati gli acquisti che si sono rivelati meno azzeccati, attuati in questa finestra dall'imprenditore alessandrino.