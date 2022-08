Toro, i numeri di Ilkhan in Turchia: secondo per occasioni create tra i 2000

Emirhan Ilkhan è molto vicino ad essere un nuovo giocatore del Torino ( QUI i dettagli ). Il classe 2004 è stato prelevato dai granata dal Besiktas: il Toro ha deciso di pagare la clausola rescissoria di 4,5 milioni al club turco per portarlo in Italia. La scorsa stagione l'ha iniziata con l'Under 19 del Besiktas con cui ha collezionato 7 gol e 1 assist in 11 presenze: dall'inizio del 2022 è stato poi aggregato in pianta stabile con la prima squadra bianconera (11 presenze e 1 gol).

Nella scorsa stagione - la sua prima in Super Lig turca - Ilkhan si è subito messo in mostra. Da gennaio si è unito alla prima squadra del Besiktas e - come riportato da Giacomo Zanetello - il centrocampista turco è stato il secondo giocatore nato nella decade del duemila (lui è un classe 2004) del campionato per occasione create per novanta minuti, il secondo duemila per expected assist (la probabilità che un passaggio diventi assist, dunque che il giocatore che riceve il passaggio segni un gol) per novanta minuti e il terzo duemila per duelli vinti per novanta minuti. Ora toccherà ad Ivan Juric esaltare le sue caratteristiche e farlo crescere ulteriormente con la maglia granata.