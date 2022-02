Toro, il CDA della Fondazione Filadelfia annuncia iniziative e miglioramenti

In calendario a maggio una giornata di festeggiamenti per i 5 anni del nuovo impianto; presto al via anche i lavori di restauro di un moncone

Redazione Toro News

Attraverso un comunicato stampa, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Stadio Filadelfia ha annunciato le decisioni prese a seguito delle riunioni svolte e che riguardano la preparazione di eventi e i miglioramenti dell'impianto. Nello specifico, i temi discussi sono: l'organizzazione di una giornata di festeggiamenti per i cinque anni della nuova struttura, in programma il 25 maggio 2022; l'intitolazione delle panchine dello stadio a Ernest Egri Erbstein e Vittorio Pozzo e della tribuna centrale a Ferruccio Novo; l'avvio delle attività volte a permettere alla Fiammengo Federico, azienda dell'imprenditore e tifoso Gianluca Vigna, di iniziare i lavori di restauro di un moncone; l'intenzione di ripristinare il sistema originale di vele mobili al posto di quelle attuali.

Di seguito il comunicato stampa:

"Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Stadio Filadelfia nel corso delle recenti ultime riunioni, dopo attente e proficue discussioni, ha deliberato all’unanimità dei suoi membri quanto segue:

- l’organizzazione per il prossimo 25 maggio 2022 di una giornata di festeggiamenti per il quinquennio dall’inaugurazione della nuova struttura, con la predisposizione, tra il resto, di una mostra fotografica nei cortili dello Stadio;

- l’intitolazione delle panchine dello Stadio ai maestri Ernest Egri ERBSTEIN e Vittorio POZZO, nonché della tribuna centrale al compianto Ferruccio NOVO;

- l’avvio delle attività propedeutiche alla messa in sicurezza dei reliquati delle curve dello Stadio con l’avvio di una procedura di sponsorizzazione aperta a quelle imprese che hanno già manifestato la propria disponibilità a supportare le conseguenti attività o ad altre che vorranno nl frattempo affiancarsi;

- l’avvio di una procedura di accertamento tecnico preventivo teso a chiarire eventuali responsabilità di terzi per le carenze costruttive riscontrate nell’impianto ed, in particolare, nell’originario impianto di oscuramento, al fine di riportare la struttura agli iniziali presupposti per i quali venne pensata;

- l’avvio di una puntuale verifica professionale delle opere necessarie per mettere in sicurezza l’impianto, tanto dal punto di vista strutturale quanto da quello paesaggistico, al fine del mantenimento di un sistema antiveduta ritenuto dal Torino FC indispensabile per la prosecuzione della locazione sulla base delle attese originali;

- la verifica, infine, di tutte le possibili strade per dotare l’ente della liquidità necessaria per completare le opere previste statutariamente ed, in particolare, per la costruzione dell’area museale, ritenuta strettamente funzionale all’intero complesso, ricorrendo, ove possibile, a contributi degli enti del territorio.

Il Consiglio di Amministrazione auspica così che, al termine di questo periodo di pesante distanziamento che ha messo a dura prova gli animi di tanti, con l’impegno di tutti e con il costante supporto che i volontari non hanno mai fatto mancare, il Fila possa progressivamente tornare ad essere quel punto di aggregazione che i tifosi della gloriosa maglia granata meritano.

Torino, 15 febbraio 2022

​​

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente"