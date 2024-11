Toro in numeri: Adams il miglior marcatore, ma l’assenza di Zapata non lo favorisce

Che Adams ha recuperato dai problemi fisici dell'ultimo periodo e, dopo aver saltato il derby e le sfide di Nations League con la maglia della sua Scozia, è pronto a riprendersi la maglia da titolare nella gara casalinga del Torino contro il Monza. L'ex Southampton riparte da un minutaggio di 789' tra Serie A (674') e Coppa Italia (115'), da 4 gol segnati (3 ed 1) e da 2 assist serviti (1 e 1). Dopo 11 presenze in campionato e 2 in Coppa, è facile affermare che Adams, tra i vari acquisti del mercato estivo, è quello che ha avuto l'impatto migliore al Toro.

In questo avvio di anno, Adams ha saputo dire la sua in zona offensiva, segnando lo stesso numero di reti di Duvan Zapata, ovvero 3 in campionato ed 1 in Coppa Italia. La differenza sinora, però, l'ha fatta l'assenza del capitano granata, dato che, fin quando quest'ultimo era in campo, sullo scozzese c'erano meno attenzioni difensive e quindi aveva più facilità di concludere a rete. Con l'infortunio del colombiano, tutto è però cambiato, con Adams che ha iniziato a fare molta fatica sotto porta. L'ultimo gol risale infatti al 2-3 casalingo con la Lazio, avvenuto una settimana prima del crac del ginocchio di Zapata.

Adams: da migliorare la precisione nei passaggi

La maggiore attenzione delle difese ha un po' scalfito l'efficacia di Adams, che anche in fase di manovra non è stato particolarmente preciso. Infatti, con il 70,9% di passaggi riusciti è il quarto peggior granata a livello di precisione: peggio di lui hanno fatto solo Njie (69,4%), Zapata (69,4%) e Milinkovic-Savic (68,3%). Chiaro, a lui è richiesto il filtrante tra le linee anziché il semplice appoggio in fase di costruzione, ma per un calciatore che è stato acquistato soprattutto per svolgere la fase di collante tra centrocampo ed attacco, è evidente come questo dato vada aumentato. Ci sono numeri migliori, invece, a livello di dribbling: con 5 riusciti è colui che, insieme a Vlasic, ha più volte saltato l'uomo da inizio campionato ad oggi.