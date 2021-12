Toro, possibile chance per i senatori a Marassi. Obiettivo risalire le gerarchie

Rincon, Baselli, Izzo e Zaza sono ai margini del progetto di Juric. Con la Samp però potrebbero avere l'occasione di mettersi in mostra

Luca Bonello

La sfida alla Sampdoria in Coppa Italia è per Ivan Juric l'occasione per fare un po' di turnover e per dare spazio a chi poco è sceso in campo in questa prima fase di stagione. Tra i giocatori poco impiegati sinora, e che hanno buone probabilità di partire dal 1' a Marassi, ci sono alcuni dei senatori granata e, per alcuni di essi, potrebbe anche essere l'ultima (o una delle ultime) chance di vestire la maglia del Toro.

OCCASIONE -Rincon, Baselli, Izzo e Zaza sono da anni al Torino e, chi in una stagione e chi in un'altra, è stato comunque una prima scelta. In questa stagione però, lo spazio per loro sembra essersi notevolmente ridotto. Giornata dopo giornata le gerarchie di Juric sono andate sempre più delineandosi, relegando i 4 senatori granata a seconde, se non terze, scelte. Nonostante questo declassamento però, essi hanno comunque sempre dimostrato grande professionalità, e chissà che Juric non premi questo impegno proprio schierandoli dall'inizio nella partita di Marassi.

MERCATO - La necessità di turnover in un periodo fitto di impegni come questo (il Toro scenderà nuovamente in campo domenica alle 18 in casa contro il Verona) potrebbe quindi favorire i senatori, che, contro la Samp, potrebbero avere finalmente l'occasione di partire titolari, ma chissà che questa non possa essere anche l'ultima. Il calciomercato aprirà infatti il prossimo 3 gennaio e di certo i quattro granata saranno tra gli indiziati principali per lasciare Torino. In ogni caso, nel calcio tutto può cambiare in poco tempo ed è proprio per questo che a Genova i senatori dovranno sfruttare al meglio i minuti che avranno a disposizione, per provare a risalire le gerarchie, e per dimostrare al proprio allenatore che possono essere ancora una risorsa per questo Torino.