Toro, quali gerarchie per il capitano? Vanja, Linetty e Sanabria dietro Buongiorno

Buongiorno "capitan futuro" e il mercato

Con Rodriguez ormai sicuro dell'addio, si aprono le candidature per la fascia da capitano del Torino. Il dubbio, a onor del vero, però non sussiste. Il prescelto per la prossima stagione il Torino lo ha in casa e si chiama Alessandro Buongiorno. Su questo, come si suol dire, non ci piove e sicuramente non esistono dubbi sulla fede granata di Buongiorno e il suo grande valore sia tecnico che morale. Da tempo ormai l'epiteto di Buongiorno è quello di "capitan futuro", la fascia gli spetta senza molti dubbi come spiegato anche dal presidente Cairo. Di mezzo però c'è il mercato, con voci sempre più insistenti da parte del Napoli. Niente è certo, sia l'addio che la permanenza di Buongiorno, e si apre così il capitolo capitano.