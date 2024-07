Toro, tutte le formazioni provate da Vanoli nelle amichevoli: i tabellini completi

L'idea di base del nuovo tecnico granata rimane sempre il 3-5-2 in continuità con il credo di Juric, l'opzione difesa a 4 non è però già scartata...

Federico De Milano Redattore 28 luglio 2024 (modifica il 28 luglio 2024 | 11:25)

Si è concluso il ritiro estivo a Pinzolo del Torino con una amichevole giocata contro la Cremonese. Nel corso di questo periodo di preparazione in montagna i granata hanno giocato due partite perché la prima settimana hanno sfidato anche la Virtus Verona (formazione che milita in Serie C). Questi due test amichevoli sono stati molto utili per il nuovo allenatore Paolo Vanoli per fare dei legittimi esperimenti in vista della partenza ufficiale della stagione. Di seguito analizziamo quindi tutte le formazioni che il tecnico ex Venezia ha provato durante le gare giocate a Pinzolo.

Torino-Virtus Verona: cambio netto tra i titolare nel primo tempo e i giovani nella ripresa — La prima uscita estiva del Toro è stata lo scorso 20 luglio contro la Virtus Verona. I granata in questa partita hanno palesato alcune difficoltà nella prima frazione durante la quale il tecnico Vanoli si è affidato soprattutto a quelli che per il momento potevano essere considerati i titolari. Nella ripresa poi si sono visti per lo più dei giocatori giovani e della Primavera che hanno dato il massimo per mettersi in mostra e fare una bella impressione a tutto lo staff tecnico.

TORINO PRIMO TEMPO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina (12’ Dellavalle); Dembele, Tameze, Linetty, Horvath, Lazaro; Sanabria, Zapata.

TORINO SECONDO TEMPO (3-5-2): Popa; Dembele (66' Desole), Dellavalle, Balcot; Bayeye, Dalla Vecchia, Mahari, Perciun, Casali; Karamoh, Njie.

Torino-Cremonese: l'idea di Vanoli è sempre quella del 3-5-2 ma un esperimento con la difesa a 4 non è mancato — La seconda ed ultima amichevole di Pinzolo ha visto invece il Torino perdere contro la Cremonese. In questo match le due società si sono accordate per fare un test differente e giocare quattro tempi da 30 minuti per un totale quindi di due ore piene di gioco anziché per un consueto match lungo 90 minuti. Questa scelta ha dato la possibilità ai due allenatori, Vanoli e Stroppa, di fare qualche esperimento in più e capire cosa può funzionare o meno con le loro squadre. Il tecnico granata per tutti e tre i primi parziali di gara si è affidato come sempre al 3-5-2 cambiando spesso però gli interpreti. È nuovamente partito da una formazione con i calciatori più esperti e sulla carta migliori per poi cambiare ed inserire sempre più ragazzi del vivaio. Infine va segnalato il tentativo di provare la difesa a quattro con il 4-3-3 che Vanoli ha disegnato per il quarto ed ultimo tempo di gioco nella sfida contro la Cremonese.

TORINO PRIMO TEMPO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata.

TORINO SECONDO TEMPO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Dembele, Tameze, Ricci, Horvath, Lazaro; Sanabria, Zapata.

TORINO TERZO TEMPO (3-5-2): Popa; Dellavalle, Sazonov, Bianay Balcot; Dembele, Horvath, Linetty, Ilkhan, Njie; Pellegri, Karamoh.

TORINO QUARTO TEMPO (4-3-3): Paleari; Bayeye, Dellavalle, Sazanov, Bianay Balcot; Dalla Vecchia, Linetty, Ilkhan; Casali, Karamoh, Njie.