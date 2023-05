Toro, un finale da giudice salvezza: Verona e Spezia sulla strada dei granata

In questo finale di campionato la squadra di Juric affronterà due delle squadre impegnate nella lotta per non retrocedere

Mancano quattro partite al termine del campionato di Serie A e i prossimi avversari del Torino saranno, in ordine, Verona, Fiorentina, Spezia ed Inter. Osservando questo calendario si può notare come i granata debbano sfidare tutte formazioni che sono ancora in corsa per qualche obiettivo. In particolare il Toro avrà molta voce in capitolo nella corsa salvezza, viste le partite da affrontare contro Verona e Spezia.

Il Toro va a Verona e La Spezia: ha in mano le sorti della corsa salvezza — L'ultima trasferta del Torino è stata sul campo della Sampdoria, la prima squadra ad essere retrocessa ufficialmente in Serie B. In quell'occasione i granata uscirono da Marassi con i tre punti, uno scenario che cercheranno di replicare anche sui campi del Verona e dello Spezia. Si tratta proprio delle due squadre che in questo momento sono le principali duellanti nello scontro per evitare la retrocessione. Non sono però le uniche dato che anche il Lecce (e forse la Salernitana) sono ancora in zone pericolose mentre la Cremonese sta cercando di proseguire la sua rincorsa per compiere una rimonta incredibile. La strada che potrebbe condurre il Toro all'ottavo posto passa quindi da due trasferte insidiose nelle quali i granata affronteranno senza dubbio delle squadre ricche di motivazioni. Il Verona è inoltre la ex formazione del tecnico del Toro Ivan Juric mentre il Picco di La Spezia è un campo sul quale i granata hanno perso due volte su due da quando i liguri sono tornati in Serie A.

In casa poi c'è lo scontro diretto con la Viola: l'Inter arriva senza obiettivi? — In mezzo a queste due trasferte contro squadre che lottano per salvarsi ci sarà lo scontro diretto contro la Fiorentina. La formazione viola si trova oggi all'ottavo posto con 46 punti come il Toro (e altre tre squadre); andrà in scena quindi una sorta di spareggio per questa posizione di classifica che a fine stagione potrebbe significare molto in caso di penalizzazioni per la Juventus. Infine, dopo la partita contro lo Spezia, il campionato del Torino terminerà con il match casalingo con l'Inter. Juric e i suoi giocatori potrebbero sperare di affrontare una squadra che sia già matematicamente qualificata alla prossima Champions League e che quindi non abbia più nulla da chiedere al campionato in quell'ultimo turno.