Torino, Vanoli: “Niente svincolati. Senza Zapata dobbiamo tutti dare di più”

Paolo Vanoli era presente oggi alla premiazione del "Pallone granata" vinto da Duvan Zapata come miglior giocatore del Torino nella scorsa stagione e anche con Aaron Ciammaglichella a cui è stato dato il premio intitolato all'avvocato Sergio Cozzolino in qualità di miglior giovane della Primavera granata. Queste le parole dell'allenatore del Toro che è salito sul palco, al fianco di Claudio Sala, per ritirare il premio al posto del centravanti colombiano: "Sono emozionato e ringrazio l'Associazione per l'invito anche se avrei voluto che qua ci fosse Duvan. L'ho sentito dopo l'operazione ed è andato tutto bene, vi porto i suoi saluti. Perdiamo il capitano e un attaccante forte che sarà difficile da sostituire, ho detto ai ragazzi che lo dovremo sostituire di squadra. A volte dalla sfortuna dobbiamo riuscire a tirare fuori qualcosa in più, io in primis con delle soluzioni differenti. Per trasferire la storia di un club bisogna viverla e voi stasera me la state facendo vivere. Vi ringrazio perché è da pelle d'oca vedere questa storia che mi rende orgoglioso ma mi dà tante responsabilità in quello che faccio e in ciò che devo difendere ogni domenica. Non posso promettere risultati ma prometto forza per portare questo club più in alto possibile. Adesso dovremo essere tutti insieme a mettere da parte cosa è successo guardando avanti e mettendoci il massimo dell'impegno".