Toro, Vlasic ko: “Sono molto dispiaciuto”. Obiettivo Pinzolo

E' arrivato un nuovo infortunio per il trequartista croato: il suo Europeo è finito in anticipo. Niente gara con l'Italia di Spalletti

Giacomo Stanchi Redattore 18 giugno 2024 (modifica il 18 giugno 2024 | 16:08)

"Sono estremamente dispiaciuto che a causa di questo nuovo infortunio non potrò aiutare la squadra durante questo Europeo. Ho fatto davvero di tutto per arrivare pronto alla preparazione e ringrazio il mister e lo staff per l'opportunità che mi è stata data di dimostrare che ero pronto. Auguro alla squadra buona fortuna, credo in loro e sono sicuro che otterranno nuovi successi in questo Europeo, avranno in me il più grande tifoso"., l'amarezza di Vlasic è palpabile nelle sue parole al canale ufficiale della federazione croata mentre abbandona il ritiro della Croazia. Il trequartista del Torino avrebbe affrontato lunedì sera l'Italia di Spalletti, ma un nuovo infortunio ha fermato il suo Europeo. Il CT Dalic ha voluto sottolineare il suo impegno e ringraziarlo per il lavoro svolto: "Nikola ha investito moltissimo per aiutare la squadra in questi Europei ed è parte integrante della squadra. Purtroppo si è verificato questo secondo infortunio e posso solo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto qui".

Toro, Vlasic e gli infortuni — Nikola Vlasic è arrivato in Italia dalla Premier League. Il ragazzo aveva giocato nel West Ham, dove aveva perso il posto da titolare, e il Torino ne ha approfittato, portando in Piemonte un giocatore che, se in forma, può spostare gli equilibri. Purtroppo, una certa discontinuità non ha permesso ai tifosi granata di godere del miglior Vlasic. Inoltre, gli infortuni hanno, talvolta, fermato il croato. L'anno scorso era stato out a febbraio per tre settimane per una distrazione mio fasciale del muscolo retto femorale della coscia destra. In questa stagione, invece, dopo gli stop per una gastroenterite e i giramenti di testa al termine della gara con l'Inter, il granata ha terminato la stagione anzitempo a causa di una lesione di alto grado del tendine dell'adduttore lungo di destra, procuratasi nel corso della sfida con il Bologna. Poi, c'è stato il recupero lampo in tempo per l'Europeo, ma oggi è dovuto tornare a casa.

Toro, Vlasic: l'investimento e il futuro — In attesa di scoprire la diagnosi e i tempi di recupero dell’infortunio di Vlasic, il club granata, intanto, sta preparando la stagione 2024-25. Lo stop arriva, infatti, in un momento delicato, a poche settimane dall’inizio del ritiro (QUI PER LE DATE DI PINZOLO). Il Toro l'anno scorso ha fatto un investimento importante per riscattare il suo cartellino (12,7 milioni) ed accontentare Juric, ma il suo rendimento non è stato all'altezza delle aspettative: sono mancati gol e passaggi filtranti per fare andare a rete i compagni. Adesso c'è da recuperare al meglio da questo infortunio e poi iniziare il ritiro in vista della stagione 24-25 con il nuovo mister.