ToroPreview, verso Torino-Atalanta: “Confermare Linetty-Ilic o rilanciare Ricci?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Gualtiero Lasala, Cecilia Mercatore e Giacomo Stanchi.

Dopo la brillante vittoria contro la Lazio arriva l’Atalanta. Il Toro riuscirà a dare continuità?

Lasala - È difficile. L’Atalanta è una squadra sempre pericolosa che ha reso difficile la vita al Toro in qualsiasi situazione. I granata arrivano carichi e servirà una partita pressoché perfetta per battere i nerazzurri. Per quanto possa essere suggestivo battere due big di fila, penso che il Torino ancora non sia a quel livello e quest’oggi soffrirà.

Mercatore - Il Torino ha sempre riscontrato molte difficoltà contro l'Atalanta, sia in campo granata che nerazzurro. La vittoria contro la Lazio a Roma, però, potrebbe aver trasmesso maggiore fiducia ai ragazzi di Juric per dare continuità ai risultati. Del resto l'Atalanta vuole assicurarsi un piazzamento in zona Europa, dunque non sarà una partita facile e scontata a priori.

Stanchi - L'Atalanta è una squadra tosta. Hanno dimostrato il loro valore con la Roma lunedì scorso. Per il Toro sarà una gara complicata, ma all'andata ha perso per degli episodi. Il Torino può vincere e, a parte che nelle gare con il Napoli, è stato in partita contro qualunque squadra incontrata. Se si ottenessero i tre punti, il finale di stagione avrebbe tutt'altro sapore a partire dalla trasferta di mercoledì con la Samp.

Sulla trequarti mancherà Radonjic, uno degli uomini del momento. Su quale coppia puntereste?

Lasala - Al momento punterei su Miranchuk a destra e Karamoh a sinistra per diverse motivazioni. In primis perché il russo non dovrebbe mai lasciare il campo da gioco a mio parere e in secondo luogo perché Karamoh può ancora dare tanto al Toro. Vlasic al momento lo vedo più indietro, anche a livello di posizione. Mi è piaciuto molto a centrocampo, dovrebbe essere testato ancora in quella zona a mio parere.

Mercatore - Vlasic e Miranchuk nell'ultimo periodo non hanno mai giocato insieme sulla trequarti; sono sempre stati affiancati a Radonjic, dunque alternati da Juric. Le alternative sono varie, ma la più plausibile potrebbe essere quella che porta alla trequarti composta dalla coppia Miranchuk-Vlasic.

Stanchi - Miranchuk lo reputo imprescindibile. Al suo fianco metterei Karamoh: il francese ha saputo fare molto male con i suoi cambi di passo rapidissimi. Vlasic sarebbe, quindi, una carta da utilizzare a partita in corso. Sanabria riesce ad essere il nove perfetto con questi due uomini dietro perché è abile nel fraseggio e nel dare profondità alla manovra.

Capitolo centrocampo: confermare Linetty e Ilic che hanno fatto bene a Roma o rilanciare anche Ricci dal 1’?

Lasala - Per me la coppia titolare è Ricci-Ilic, ma conoscendo Juric credo che confermerà Linetty perché conosce il suo valore. Se fossi sulla panchina del Torino non mi priverei mai dei miei due giocatori più forti sia sulla carta che in campo, quindi ci sarebbe ben poco da discutere.

Mercatore - La coppia a centrocampo composta da Linetty e Ilic a Roma contro la Lazio ha fatto bene e ha convinto, quindi perché non dare a loro maggiore continuità. Allo stesso tempo non è facile lasciare nuovamente in panchina un giocatore come Ricci, che tolto qualche errore nell'ultima partita da lui disputata, ha sempre fatto bene in mezzo al campo.

Stanchi - Ricci è un metronomo eccezionale: il Torino senza di lui fatica a gestire il gioco. Il toscano ha una marcia in più come playmaker basso, rispetto a qualunque altro giocatore della rosa. Perciò, auspicherei una sua titolarità, e al suo fianco, metterei Ilic, mattatore del sabato sera dell'Olimpico. Linetty rimane una pedina affidabile su cui puntare a gara in corso.

Questo Toro può farcela ad arrivare almeno ottavo a fine stagione?

Lasala - Assolutamente sì, il Toro ha tutte le carte in regola per farcela. Poi, certo, si devono incastrare diversi tasselli e i continui infortuni non stanno aiutando, ma in generale i granata hanno le qualità e la forza d’animo per arrivare fino in fondo e togliersi diverse soddisfazioni.

Mercatore - Tutto dipende dall'atteggiamento con cui la squadra affronterà le prossime partite, da qui alla fine del campionato. Per arrivare almeno ottavi sono pochi i passi falsi che il Toro può permettersi ancora di fare, dunque non dico che sia impossibile, ma difficile sì. Occorre continuità nelle prestazioni e nei risultati.

Stanchi - La partita di stasera è cruciale. Il Toro non deve mancare agli appuntamenti importanti e deve imparare a dare continuità ai buoni risultati. Le gare successive non sono proibitive, ma i granata hanno bisogno di un cambio di marcia e di prendere coscienza dei propri mezzi. Non è impossibile, ma serve che si prenda consapevolezza. Bisogna vincere e fare punti.