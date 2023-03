ToroPreview, verso Torino-Bologna: “Ultima chiamata per il settimo posto?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Francesco Abbona, Federico De Milano e Roberto Ugliono.

Al Grande Torino arriva il Bologna: per i granata è già l’ultima chiamata per il settimo posto?

Abbona - Penso che in questo momento abbia poco senso parlare di classifica, la cosa più importante a mio avviso è dare un segnale forte dopo la sconfitta nel derby. Un segnale forte a partire dalla prestazione, contro un avversario di tutto rispetto che sta vivendo un ottimo momento di forma: battere questo Bologna, che viene peraltro dal successo sull'Inter, ridarebbe sicuramente entusiasmo all'ambiente e anche fiducia nei propri mezzi.

De Milano - Dico di sì, non tanto per una questione di aritmetica ma per le motivazioni e le convinzioni. Rimandare nuovamente l'appuntamento con la vittoria (mancata nelle ultime tre partite) sarebbe un problema soprattutto per la testa. Sinceramente penso che ormai l'Europa sia difficilmente raggiungibile perché la Juventus scapperà via e solo un crollo di una quelle che sta davanti, come l'Atalanta, potrebbe salvare. Ma ad oggi mi sembra un'ipotesi difficilmente realizzabile.

Ugliono - Credo proprio di sì. Il Bologna è da dire è stato ben costruito e sta viaggiando alla grande. Perdere ulteriore terreno toglierebbe definitivamente le speranze al Torino di poter agganciare il settimo posto e darebbe maggiore fiducia al Bologna in ottica futura.

In settimana si è molto parlato delle condizioni di Juric per il rinnovo. Condividete il punto di vista del tecnico?

Abbona - La posizione di Juric è anche condivisibile, ma lui deve essere il primo a migliorare nella gestione della partita nella sua interezza: se è vero che raramente i granata sbagliano l'approccio alla partita, quel tipo di intensità deve essere mantenuta nell'arco dei 90', e in questo la mano dell'allenatore è fondamentale. Perciò l'attenzione deve essere focalizzata sul presente, poi in futuro si potrà pensare a soddisfare e venire incontro alle richieste del croato, che deve cercare in ogni caso di ottenere il massimo dalla rosa che ha attualmente a disposizione.

De Milano - Si sa che lui è fatto così e che dice tutte le cose in maniera molto schietta. Ha ragione a pretendere il meglio dalla società per cercare di far fare il salto di qualità a questa squadra. Se la dirigenza vorrà puntare ancora a lungo su questa guida tecnica dovrà cercare di soddisfare le sue richieste in estate.

Ugliono - Juric deve iniziare a far vedere di più dal suo Toro. Sono il primo a fare il tifo per un suo eventuale rinnovo, ma al momento si stanno rivedendo alcuni limiti intravisti a Verona. La squadra deve trovare più continuità di risultati ed essere incisiva sottoporta. Le stesse problematiche si erano viste anche nella sua passata gestione. Va detto, però, che merita il rinnovo per come sia riuscito a gestire una squadra che aveva bisogno di tagliare il monte ingaggi e che di conseguenza ha perso tanti giocatori importanti.

Capitolo centrocampo: mancherà Ricci per squalifica, su quale coppia puntereste in mediana?

Abbona - Domanda difficile, per contrastare la mediana e la batteria di trequartisti del Bologna mi verrebbe da preferire la fisicità di Adopo, tuttavia penso che Linetty abbia giocato un buon derby e in fin dei conti punterei nuovamente sul polacco, giocatore a mio avviso spesso sottovalutato.

De Milano - Assenti Ricci e Vieira, significa che rimangono quattro possibili candidati. Ilic nel derby ha avuto qualche bello spunto, non ci rinuncio in questo momento anche perché ha bisogno di giocare per integrarsi al meglio con i nuovi compagni. Al suo fianco io punterei su Adopo che quest'anno nelle occasioni che ha avuto non mi è dispiaciuto. Linetty e Gineitis li terrei come armi da schierare a gara in corso.

Ugliono - Darei un'occasione ad Adopo e sul centro sinistra punterei su Ilic ovviamente. Il primo lo metterei titolare perché ha fisicità e fin qui non ha mai deluso. Il secondo è il futuro del Toro insieme a Ricci, quindi deve giocare quanto più possibile per fare esperienza e diventare un giocatore di alto livello.

Un occhio anche agli esterni: chi scegliereste sulle corsie laterali?

Abbona - Sicuramente non riproporrei Rodriguez come quarto di sinistra, penso che ci sia bisogno di maggior gamba ed esplosività sulle corsie e quindi la mia scelta sarebbe quella di schierare Vojvoda. A destra punterei su Aina, che ha saltato il derby per squalifica, e Singo potrebbe rivelarsi prezioso a gara in corso come lo era stato contro la Cremonese.

De Milano - Aina tornerà dopo la squalifica ed essendo più riposato degli altri lo metterei subito in campo. Assieme a lui ridarei una chance a Vojvoda con Singo che parte dalla panchina dopo una prestazione assolutamente da rivedere contro la Juventus. Rodriguez invece lo riporterei sulla linea difensiva restaurando il consueto ballottaggio con Buongiorno come braccetto mancino.

Ugliono - In questo momento l'unico imprescindibile è Aina, gli altri più o meno stanno avendo un rendimento simile con cali e picchi. Finché non sarà disponibile Lazaro terrei Aina come certezza e uno tra Vojvoda e Singo titolare a seconda della sua condizione e di come ha lavorato in settimana.