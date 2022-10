Udinese-Torino 1-2, Sottil: “Nel secondo tempo i granata non si sono mai visti”

Al termine di Udinese-Torino, il tecnico bianconero Andrea Sottil è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare i temi caldi della partita. Di seguito le sue parole.

“Sono soddisfatto della partita dei ragazzi, abbiamo dato tutto fino alla fine. Potevamo riprenderla alla fine con Beto e il Torino nel secondo tempo non si è visto. Potevamo essere più attenti sul primo gol e soprattutto sul secondo, eravamo in ritardo sulla scalata. Ma abbiamo avuto molte più occasioni all’interno dell’area. Le partite sono decise da episodi, quando rimangono sul filo dell’equilibrio. Il Toro è stato bravo a sfruttare l’unica occasione del secondo tempo, noi dovevamo essere più lucidi e precisi nel finalizzare. Questa è la mia impressione a caldo, abbiamo tenuto palla più del Toro, poi ci sono anche gli avversari. Ci tenevamo a dare continuità al percorso, abbiamo preso uno sgambetto in casa davanti ai nostri tifosi, ci dispiace molto ma abbiamo l’obbligo di alzare la testa subito e preparare la partita di Cremona”.