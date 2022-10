Udinese-Torino, perché sì e perché no: i granata vogliono uscire dalla crisi

"Domani affrontiamo una squadra particolarmente in forma". Ivan Juric ha introdotto così, la sfida della Dacia Arena con l'Udinese. Alle 12:30, i granata cercheranno il colpo in trasferta contro i bianconeri, tra le squadre più in forma del campionato. Sarebbero punti scaccia-crisi visto che il Toro è reduce dalla sconfitta nel Derby e, soprattutto da cinque partite in cui ha conquistato soltanto un punto. Il momento non è dei migliori, quindi, ma la vittoria in Coppa Italia e il recupero degli ultimi indisponibili può dare fiducia a Juric e alla squadra. Come di consueto, nel percorso di avvicinamento al match dei granata, torna il 'perché sì e perché no': due motivi per credere nel Torino, altrettanti per temere l'Udinese di Sottil.