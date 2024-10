Vanja di nuovo paratutto: il Toro supera il Como anche grazie al suo portiere

"Clean sheet". E' da tempo che in casa Torino non si sentivano più queste due parole, per la precisione dal 15 settembre, giorno di quel scialbo 0-0 casalingo contro il Lecce. Nel match con il Como, ben 40 giorni dopo, i granata hanno riscoperto quel termine inglese che indica il mantenimento della rete inviolata, portando a casa la vittoria senza subire gol davanti ad un Olimpico Grande Torino gremito di tifosi. E' inevitabile sottolineare come il merito principale di questo clean sheet sia del portiere, Vanja Milinkovic-Savic .

Vanja ha messo più di una pezza contro il Como per salvare il Torino. Nel primo tempo è stato bravo in uscita bassa su Fadera dopo un errore di Coco, mentre nel secondo ha respinto un buon tentativo di Strefezza ed uno di Nico Paz, togliendo la palla quasi dall'incrocio dei pali. Decisivo anche nel recupero, quando con un'altra ottima parata ha messo la firma sulla vittoria e sui tre punti della formazione granata.

Vanja si riscatta dopo Cagliari e torna a fare la differenza

Vanja è quindi ritornato decisivo. Un'ottima risposta dopo che a Cagliari non è stato di certo perfetto, in particolar modo nell'occasione del gol di Viola direttamente da calcio piazzato. Il serbo ha fatto nuovamente la differenza, esattamente come accaduto nelle vittorie di inizio stagione con Atalanta e Venezia. Ad un Torino che non sta dimostrando un'efficace solidità difensiva, serve un portiere che faccia la differenza, che vada oltre i propri limiti, garantendo quella sicurezza che la difesa, oggi, non è in grado di dare. Insomma, proprio quello che Vanja ha fatto nell'1-0 casalingo contro il Como.