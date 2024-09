Vanoli a tutto tondo: “Il Toro è storia. Sogno sempre in grande”

Paolo Vanoli è stato premiato dalla Lega Serie A come allenatore del mese d'agosto dopo l'ottima partenza con il Torino, che ha portato in dote ai granata 7 punti nelle prime 3 gare. Dopo aver ricevuto il premio, il tecnico granata è stato raggiunto dai microfoni della Lega Serie A. Vanoli ha esordito tornando sulla scelta di dire sì al Torino in estate: "Cosa mi ha convinto? Il Torino è storia. Ho detto sì per l'emozione e l'orgoglio di poter vestire e guidare questo grande club che ha una storia importantissima". Poi la visita a Superga, nei primissimi giorni in granata: "Mi è venuta la pelle d'oca. Da quando sono diventato un giocatore professionista mi è stato raccontato di questo posto magico che è Superga. Per fare grandi cose bisogna conoscere la storia del club. E il mio primo pensiero è stato visitare questo posto e capire cosa fosse il Torino. Quando sono salito a Superga sono rimasto a bocca aperta". Il Toro è storia ma anche passione, una passione che i tifosi tengono viva e che Vanoli ha subito percepito: "Si è visto nella prima partita di campionato, ma anche in ritiro, quanto sono importanti i nostri tifosi. Io devo essere bravo a unire perché penso che i tifosi, soprattutto quelli del Toro, abbiano qualche cosa in più. E tutti insieme dobbiamo riuscire tutti insieme ad avere qualcosa in più per diventare qualcosa di unico"