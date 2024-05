Verona-Torino, la lunga lista di ex: da Tameze a Ilic passando per Bonazzoli

Negli ultimi tre anni il Torino è stato allenato sempre da Ivan Juric che è arrivato all'ombra della Mole dopo la positiva esperienza a Verona che gli ha permesso di rilanciarsi nel calcio italiano. Il tecnico croato in queste tre stagioni con il Toro ha consigliato alcuni acquisti alla dirigenza che gli ha messo a disposizione alcuni elementi di sua conoscenza. La naturale conseguenza di questo tipo di ricerca è che sono aumentati gli ex tra le due rose, specie in quella granata. Ecco quali saranno i calciatori che domenica in Verona-Torino giocheranno contro la loro vecchia squadra.